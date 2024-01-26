«Полный конец»: калужский омбудсмен жестко оценил уборку дорог и тротуаров

Уполномоченный по правам человека Юрий Зельников вечером в пятницу жестко прошелся по властям Калуги. Он требует убрать город от снега:

- Калуга утопает в снегу. По уши. Не первый день. Дороги, тротуары. Короче, некуда ступить ногою. Полный конец. Это мягко сказано. Дмитрий Александрович Денисов, Вы - городской Голова, когда решите проблему? Что мешает?

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