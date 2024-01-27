Жителя Калуги лишили российского гражданства

Мужчина из Таджикистана после получения паспорта РФ не встал на воинский учет, хотя обязан был это сделать.

Решением суда его лишили приобретенного гражданства.

Нарушитель знал об обязанности прийти в военкомат, но проигнорировал это требование, рассказали в объединенной пресс-службе судов.

Паспорт забрали, так как этот человек обещал быть верным России и исполнять законы, но нарушил присягу.