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Жителя Калуги лишили российского гражданства

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 27.01.2024 10:10 0 278
Жителя Калуги лишили российского гражданства

Мужчина из Таджикистана после получения паспорта РФ не встал на воинский учет, хотя обязан был это сделать.

Решением суда его лишили приобретенного гражданства.

Нарушитель знал об обязанности прийти в военкомат, но проигнорировал это требование, рассказали в объединенной пресс-службе судов.

Паспорт забрали, так как этот человек обещал быть верным России и исполнять законы, но нарушил присягу.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 27.01.2024 10:10 0 278
Тэги: общество
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