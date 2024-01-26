Интерес к сервисам доставок товаров из-за рубежа вырос в восемь раз – big data Tele2

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Аналитики исследовали поведение клиентов компании на 11 площадках сервисов заказа товаров в 2022–2023 годах. По итогам 2022 года аудитория, посетившая данные сайты, выросла на 84%. Такая динамика достигнута несмотря на то, что в феврале, марте и апреле 2022 года наблюдалось снижение количества пользователей на 16,4%, 30% и 24% соответственно.

Топ-3 сервисов по месячной аудитории (MAU) на конец 2023 года выглядит следующим образом:

СДЭК shopping; Usmall; LiteMF.

В компании оценили вовлеченность пользователей сервисов различных категорий, например, социальных сетей, маркетплейсов, доставок товаров из-за рубежа, дейтинговых сервисов, стриминговых платформ и других. Вовлеченность* рассчитывалась за каждый календарный месяц 2022-2023 гг.

Ядро аудитории пользователей состоит из женщин и мужчин в возрасте от 35 до 44 лет: они занимают по 17%. Мужчины от 25 до 34 лет занимают долю в 12%, а женщины – 11%. В категории 45-54 лет доли полов распределились так: 12% у женщин и 11% у мужчин. Меньший интерес проявляют представители возрастных групп 55-64 лет обоих полов – доли таких пользователей по 5%. Доля женщин старше 64 лет составляет 2%, мужчин – 1%. Мужчины в возрасте 18-24 лет среди пользователей карго-сервисов составляют 4%, а женщины – 3%.

Включенные в исследование площадки: «Бандеролька», «Почта Global», СДЭК shopping, Brandly, Evrozakaz, LiteMF, Shipito, Shipshopamerica, Shopfans, Shopotam, Usmall.

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