«Как добираться до пункта назначения?» Жители Калуги пожаловались на работу 39 автобуса

В четверг, 25 января, в редакцию обратилась читательница из деревни Верхняя Вырка. Женщина негодует из-за работы городского автобуса №39, на котором она добирается до работы.

- Сегодня автобус по данному маршруту и времени не приехал. Это третий раз за последние две недели, жалуется она. - Я обратилась в МУП ГЭТ «УКТ» г.Калуга и на моё обращение получила ответ, что автобус застрял.

После этого наша читательница позвонила в горуправу, где, судя по ее словам ответили, что автобус сломался.

Как уточнила женщина, из-за такой работы транспорта люди опаздывают на работу.

- Хотелось бы узнать у нашей городской власти как людям проживающим в этих районах города Калуги добираться до пункта назначения, - задается вопросом жительница Верхней Вырки.

Мы тоже направили запрос чиновникам.

Там нам ответили, что маршрут № 39 «Пл.Победы - мкр. «Европейский квартал»- Рождествено» запустили в 2022 году по просьбам жителей микрорайона Европейские и деревни Рождествено.

Маршрут составляли исходя из пожеланий людей, всего на нем ходит два автобуса, в которых помещается 52 человека.

- По информации перевозчика все автобусы находятся на линии, срывы и задержки рейсов, при обслуживании городских маршрутов, могут иметь место. Это может быть связано с непредвиденной поломкой транспортного средства или со сложившейся ситуацией на дорожно-транспортной сети города (заторы, дорожно-транспортные происшествия, в т.ч. из-за снегопадов), - уточнили в горуправе.

23 января на рабочем совещании Управлению калужского троллейбуса поручили лучше контролировать исполнение графиков.