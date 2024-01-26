В калужской школе создали музей

Патриотический проект с названием ZА СВОИХ реализуется в школе № 45 имени Маршала Г.К. Жукова. Одно из важных направлений проекта – развитие школьного музея.

В историческом здании школы на улице Николо-Козинской создана экспозиция «Брестская крепость», экспонаты также рассказывают об истории 45-й школы и боевом пути Маршала Победы Г.К. Жукова. Музей открытый, контактный и интерактивный. Таким же будет и Музей Победы, созданный в новом здании школы на улице Братьев Луканиных. Музей будет открыт для всех желающих. Экспозиции посвящены Великой Отечественной войне, трагическим событиям оккупации Калуги, воссоздан интерьер кабинета Г.К. Жукова. Особое внимание будет уделено преемственности поколений, взаимосвязи событий Великой Отечественной войны и специальной военной операции.

Осмотрели экспозицию Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и первый заместитель председателя Гордумы Александр Иванов.

- Школа не случайно носит имя нашего прославленного земляка Георгия Константиновича Жукова, Маршала Победы, в ней огромное внимание уделяется патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Уверен, все ученики 45-й школы вырастут настоящими патриотами, будут любить свою родную страну и хорошо знать её историю. А поможет им в этом замечательный школьный музей – красивый, масштабный, использующий самые современные технологии, – подчеркнул Юрий Моисеев.

Также в школе прошло спортивное военно-патриотическое мероприятие «Zа СВОих «Операция Искра», посвящённое годовщинам прорыва блокады Ленинграда и полного освобождения города от фашистской блокады.