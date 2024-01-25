Пять самых востребованных профессий назвали в Калужской области

Правительство Калужской области 25 января рассказало, каких работников не хватает в нашем регионе.

В пятерку самых востребованных профессий вошли слесари, водители, швеи, медработники и сварщики.

Сейчас региону нужно около 14 тысяч сотрудников. Из них 9 тысяч – это рабочие специальности.

По прогнозам, в ближайшие семь лет Калужской области понадобится еще 64 тысячи работников. Две трети из них – рабочие для промышленных предприятий.