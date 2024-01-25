В полтора раза выросли продажи автомобилей с пробегом

За 2023 год реализовано на 47% больше подержанных машин. Но доля б/у в общем портфеле автолизинга снизилась с 8,8% до 7,3% за счет роста лизинга новых автомобилей почти на 80% по сравнению с 2022 годом, следует из данных ВТБ Лизинг.



Чаще всего машины с пробегом в лизинг берут представители малого и среднего бизнеса из сфер логистики, производства и торговли. В 60% случаев это грузовая техника.



- В прошлом году лизинг автомобилей с пробегом вырос во всех сегментах, особенно заметно – в лёгком коммерческом транспорте на 92% и в грузовом – на 78%, - рассказал генеральный директор ГК ВТБ Лизинг Антон Мусатов. - Почти на треть увеличились продажи б/у автобусов и на четверть – спецтехники. В 2024 году мы ожидаем положительную динамику продаж как новых автомобилей, так и с пробегом. При этом по итогам года, по нашим прогнозам, доля новых машин в компании составит более 90%. Это связано с тем, что на российском рынке появляется всё больше новых автомобилей различных марок и классов, подходящих для любых запросов бизнеса. Поэтому положительная динамика доли продаж авто с пробегом в лизинг, которую мы наблюдали в 2022 году после ухода с рынка многих брендов, будет снижаться.



Среди грузовых авто лидерами продаж стали КамАЗ, Mercedes-Benz и Volvo. На эти бренды пришлось около 30% реализованных ВТБ Лизинг грузовиков с пробегом.



В сегменте легкого коммерческого транспорта лидерами продаж стали ГАЗ, Ford, и Lada - более 76% рынка.



Среди легковушек чаще всего в лизинг продавались BMW, Mercedes-Benz и Toyota.

Опубликовано: 25.01.2024 16:59 294