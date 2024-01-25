Снега много, а плановых уборок мало: жители калужского села Росва просят почистить снег

В редакцию снова пожаловались на уборку снега, а точнее на ее отсутствие. Наша читательница рассказала, что в селе Росва на улице Пролетарской, 3 всю зиму не чистят двор.
- У нас один въезд и выезд, пройти не возможно и проехать тоже. Управляющая компания игнорирует, - вздыхает женщина.
Сперва мы обратились в к калужским чиновникам. Там посоветовали позвонить в территориальную горуправу.
- Сельские территории по дополнительным заявкам убирают. Снега много, а плановых уборок мало, - уточнили в ведомстве.
Мы обратились к территориальному представителю горуправы Елене Маркиной.
- Я людей беде не оставляю, звоню управляшкам всегда, когда обращаются. Свой трактор я туда загнать не могу, мы можем убирать только территории у частных домов, - рассказала нам Елена Маркина.
Она позвонила в УК "МБУ СЖО", чтобы прояснить ситуацию. Ей ответили, что снег не чистили из-за поломки трактора и пообещали направить технику.
Мы также попытались поговорить с УК, но диспетчер отказалась от комментариев.
Будем следить за ситуацией.
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