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Студенты хранят на сберегательных и инвестиционных счетах в ВТБ в среднем больше 100 тысяч рублей

Опубликовано: 25.01.2024 14:57 0 155
Студенты хранят на сберегательных и инвестиционных счетах в ВТБ в среднем больше 100 тысяч рублей

Студенты хранят в банках в среднем больше 100 тысяч рублей

Ко всероссийскому дню студента ВТБ проанализировал финансовую активность молодых клиентов в 2023 году.

Каждый второй из них использует платежный стикер для оплаты в магазинах.

На счетах в банках у студентов хранится больше 100 тысяч рублей.

Средний размер ипотеки у студента равен 4,8 миллиона рублей, автокредита – 1 миллион.

На данный момент клиентами банка являются 2 миллиона человек в возрасте от 18 до 23 лет. Более 300 тысяч студентов открыли вклады и/или накопительные счета, причем последний инструмент сбережений выбирают более 90% молодых клиентов банка.

Также отмечается, что среди молодежи растет интерес к инвестициям. Инвесторы в возрасте от 18 до 23 лет составляют 8% от общего числа клиентов брокера банка. Средний объем активов в их портфелях в прошлом году достиг 108 тысяч рублей.

- Для студентов важна технологичность, быстрота обслуживания и понятные сервисы, - рассказал руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса банка Ростислав Яныкин. - Сегодня они все больше уделяют внимание не только платежным инструментам и онлайн-операциям, но и депозитам, инвестиционным продуктам и даже кредитам на крупные суммы. Развивая наш «Семейный банк», мы готовимся к запуску новых современных продуктов для молодежи – чтобы ВТБ стал для них привычным и удобным банком.

Опубликовано: 25.01.2024 14:57 0 155
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