Студенты хранят на сберегательных и инвестиционных счетах в ВТБ в среднем больше 100 тысяч рублей

Студенты хранят в банках в среднем больше 100 тысяч рублей
Ко всероссийскому дню студента ВТБ проанализировал финансовую активность молодых клиентов в 2023 году.
Каждый второй из них использует платежный стикер для оплаты в магазинах.
На счетах в банках у студентов хранится больше 100 тысяч рублей.
Средний размер ипотеки у студента равен 4,8 миллиона рублей, автокредита – 1 миллион.
На данный момент клиентами банка являются 2 миллиона человек в возрасте от 18 до 23 лет. Более 300 тысяч студентов открыли вклады и/или накопительные счета, причем последний инструмент сбережений выбирают более 90% молодых клиентов банка.
Также отмечается, что среди молодежи растет интерес к инвестициям. Инвесторы в возрасте от 18 до 23 лет составляют 8% от общего числа клиентов брокера банка. Средний объем активов в их портфелях в прошлом году достиг 108 тысяч рублей.
- Для студентов важна технологичность, быстрота обслуживания и понятные сервисы, - рассказал руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса банка Ростислав Яныкин. - Сегодня они все больше уделяют внимание не только платежным инструментам и онлайн-операциям, но и депозитам, инвестиционным продуктам и даже кредитам на крупные суммы. Развивая наш «Семейный банк», мы готовимся к запуску новых современных продуктов для молодежи – чтобы ВТБ стал для них привычным и удобным банком.
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]
Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.