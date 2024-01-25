В калужском правительстве прокомментировали президентский указ о поддержке многодетных семей

На днях опубликован президентский указ о мерах поддержки многодетных семей.

Этот документ закрепил единый статус многодетных семей на федеральном уровне. Теперь статус многодетных присваивается навсегда, а льготы действуют по всей России.

Также по новому указу семьям гарантируется поддержка в трудовой сфере, досрочная пенсия многодетной матери, бесплатное посещение музеев, парков и выставок и т.д

Меры социальной поддержки будут предоставлять семье, пока старшему ребенку не исполнится 18 лет или 23 года, если он учится очно.

Также документ содержит ряд рекомендаций для регионов, которые могут добавлять разного приятного многодетным по собственной инициативе. В частности, региональным властям Путин рекомендовал:

бесплатные лекарства для детей до 6 лет

бесплатный проезд в общественном транспорте,

бесплатное питание в школах,

бесплатное предоставление одежды для учебы и спорта,

первоочередность приема в детские сады,

льготы на услуги ЖКХ и многое другое.

Мы задались вопросом, а какие из этих рекомендаций возьмут на вооружение в Калужской области? На этот вопрос ответили в региональном министерстве труда и социальной защиты:

- Указ Президента Российской Федерации будет рассмотрен органами исполнительной власти в этом году. При необходимости будут внесены изменения в существующее региональное законодательство.