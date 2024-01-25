Имя Татьяна потеряло популярность в Калужской области

В Татьянин день загс опубликовал статистику этого имени.

За 2023 год по всей Калужской области своих новорожденных девочек назвали так лишь в 17 семьях.

Для примера – в начале 1950 годов в Калужской области рождалось около 2000 Татьян в год. Но потом затем популярность постоянно снижалась.

Сейчас самые популярные имена у девочек – София, Анна, Виктория, Василиса и Мария.