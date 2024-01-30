«Калужская Акватория»: чистая и полезная артезианская вода у вашего дома

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Вкусную и качественную питьевую воду калужанам около 15 лет предлагает компания «Калужская Акватория», надежный поставщик воды из природного источника в нашем регионе.

«Калужская Акватория» – артезианская вода в вашем дворе

В Калужской области на сегодняшний день установлено более 150 автоматов «Акватории», все для того, чтобы как можно больше жителей могли в шаговой доступности получить качественную питьевую воду.

Именно природная артезианская вода не только утолит жажду, но и принесет пользу вашему организму, наполнив его минералами, микро- и макроэлементами.

— Наш первый автомат появился в 2011 году на улице Никитина, – говорит руководитель компании Андрей ЯКУНИН. – Спустя годы мы обеспечиваем артезианской водой не только Калугу, но и область: Малоярославец, Балабаново, Боровск, Обнинск. На сегодняшний день в Калужской области установлено около 150 автоматов. В ее качестве не усомниться: вода из источника проходит степени очистки, которые сохраняют в ней все полезные свойства.

Наша компания разработала программу производственного контроля, согласованную совместно Роспотребнадзором. Кроме того, мы ежедневно проверяем воду на микробиологию, а в автоматах дополнительно установлена УФ-лампа в зоне розлива, что исключает наличие каких-либо бактерий.

Артезианская – только в больших объемах

Руководитель «Акватории» разъясняет, как отличить воду артезианскую, привезенную из источника, от автоматов с простой отфильтрованной водопроводной водой.

— Если автомат большого размера, значит, там есть накопительная емкость, значит, воду добыли в артезианской скважине и привезли, – поясняет Андрей Вячеславович. – Если же он небольшого размера, а по 200 литров воды возить не будут, значит, вода берется на месте, из водопровода, и пропускается через обычные фильтры, которые многие жители сами устанавливают под раковину.

Есть еще один показательный пример. Для сравнения, пятилитровая бутыль воды в сетевом магазине стоит от 60 рублей, то есть по 12 рублей за литр. В цену входит упаковка, этикетка, пробка и хранение на складе, другие расходы компании.

Литр воды из автомата «Калужской Акватории» стоит 5 рублей. Эта цена включает в себя расходы на добычу воды, контроль ее качества на всех этапах, расходы на мойку и дезинфекцию оборудования и водовозов, заработную плату сотрудникам, круглосуточный онлайн-контроль, работу техподдержки. Если же литр воды в автомате стоит дешевле 5 рублей, скорее всего это просто очищенная вода из водопровода. Относитесь к источникам питьевой воды внимательно!

Забота о качестве, забота о людях

В компании – поставщике артезианской воды с заботы о качестве воды начинается и забота о людях, своих земляках. «Акватория» откликается на потребности калужан и приходит на помощь, когда об этом просят.

— В одной из деревень Боровского района произошла проблема со скважиной, нас попросили обеспечить жителей питьевой водой, – вспоминает Андрей Якунин. – Но поломка оказалось куда более серьезной, мы не оставили людей наедине с проблемой и безвозмездно обеспечивали их артезианской водой, пока администрация населенного пункта не решила вопрос.

На Крещение безвозмездно поставляем порядка 90 тонн воды в те храмы Калужской Епархии, которые к нам обращаются. Мы работаем с людьми, стараемся им помогать по мере возможностей.

Мнение профессионала

— Для «Акватории» я строил систему водоподготовки, предназначенную для доведения качества воды из скважины до желаемого уровня, – говорит директор компании «Дизайн воды» Андрей БАРАНОВ. – В настоящее время обслуживаю оборудование, поддерживаю в должном рабочем состоянии.

То, что у «Калужской Акватории» вода качественная, даже сомнений не должно быть. Люди работают давно и серьезно относятся к своему делу.

Лично я сотрудничаю с компанией с 2010 года, а в сфере водоподготовки в целом работаю более 25 лет. Мои принципы абсолютно совпадают с принципами компании. Мы ответственно подходим к работе, за результат отвечаем.

«Калужская Акватория» рекомендует с особым вниманием относиться к источникам питьевой воды, которую вы выбираете для своей семьи. Берегите свое здоровье и покупайте воду в наших автоматах рядом с домом.

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