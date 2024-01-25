ЗАВОД «КАЛУЖСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ» поздравляет всех преподавателей и студентов c Днём российского студенчества!

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Студенческие годы — важный период жизни каждого молодого человека, это серьёзный шаг навстречу будущей профессиональной карьере и к достижению личных трудовых успехов.

За время обучения лучшие препо-даватели-­профессионалы дают студентам важные теоретические знания. Но становление студента как профессионала своего дела начинается в период практик и стажировок на крупных предприятиях, при совместной работе с лучшими наставниками и специалистами завода.

Сегодня «Калужский двигатель» приглашает и принимает на работу студентов профильных учебных заведений, создаёт им самые лучшие условия.

ПАО КАДВИ выпускает большой объём продукции, успешно ведёт новые разработки инновационных газотурбинных двигателей разной мощности, обеспечивает поставку продукции по заказам оборонно-­промышленного комплекса и крупных гражданских предприятий нашей страны.

На «Калужском двигателе» в период своего обучения работает много студентов-­практикантов и стажёров, которые вносят реальный вклад в производство востребованной продукции для нашей страны, приобретают неоценимый профессиональный опыт и после получения диплома приходят на свои рабочие места.

Для успешного решения всех поставленных задач заводу сегодня необходимы молодые кадры с высшим образованием из числа студентов старших курсов и выпускников МГТУ им. Н.Э. Баумана. Их ждут на КАДВИ интересная работа с достойной заработной платой, возможность приобретения практических навыков на должностях инженера-­технолога, инженера-­конструктора, участие в проектах цифровизации, а также участие в большом объёме работ по наладке и программированию различного нового оборудования с ЧПУ в производстве.

Сегодня численность «Калужского двигателя» составляет около 4000 человек, 40% из которых — ​молодёжь. Молодые специалисты, показавшие успешные результаты работы, включаются в кадровый резерв управленческих кадров и быстро растут в своей карьере. На высоких руководящих технических должностях, таких как главный инженер, главный технолог, главный металлург, начальники основных цехов, начальники бюро, ведущие конструкторы ​работают сегодня профессионалы до 40 лет. Под их руководством в новых проектах работают молодые команды, руководимые опытными наставниками. Завод готов принимать и «выращивать» кадры совместно с вузами с учётом современных подходов на новых рабочих местах, создаваемых на заводе для молодых специалистов.

(4842) 76 32 85

https://www.kadvi.ru

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