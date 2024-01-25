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Матвиенко приказала калужским властям встряхнуть коммунальщиков и назвала вывоз мусора в регионе безобразием

Дмитрий Ивьев , Фото: Совет Федерации.
Опубликовано: 25.01.2024 09:23 2 892
Матвиенко приказала калужским властям встряхнуть коммунальщиков и назвала вывоз мусора в регионе безобразием

Жалобы пользователей калужских соцсетей добрались до Совета Федерации. О проблемах в среду, 24 января, в рамках часа нашего субъекта в верхней палате парламента рассказала спикер Валентина Матвиенко.

В отчете, который для нее подготовили, говорится о системных проблемах.

Среди таких она назвала перебои с подачей воды и газа зимой, а также отсутствие обратной связи от поставщиков ресурсов и управляющих компаний.

- Их надо встряхнуть и поставить на место, - заявила Матвиенко.

Также калужане жалуются часто на отсутствие квалифицированных медработников.

Отдельно Матвиенко прокомментировала проблему с вывозом мусора. 

- Есть региональный оператор по обращению с отходами — это безобразие, фотографии в соцсетях от граждан смотреть невозможно! – ужаснулась председатель Совета Федерации. - Здесь должна быть реакция региональных властей.

Дмитрий Ивьев , Фото: Совет Федерации.
Опубликовано: 25.01.2024 09:23 2 892
Тэги: жкх мусор
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