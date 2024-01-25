Калуга Обнинск
Главная Новости Общество
История Калуги Статьи Медсправочник Новый год

В Калуге прошел исторический тест «80 лет со Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады»

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 25.01.2024 09:14 0 191
В Калуге прошел исторический тест «80 лет со Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады»

27 января исполняется 80 лет со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Это одно из самых трагических событий Великой Отечественной войны. В течение 872 дней город подвергался жестоким бомбардировкам и артиллерийским обстрелам, жители пережили страшный голод. В январе 1943 года наши войска прорвали фронт у Ладожского озера и пробили коридор к осаждённому городу. Но окончательно блокада была снята только 27 января 1944 года.

В преддверии Дня воинской славы России, в рамках проекта «Мобильное приложение «ВВЕРХ», активные пользователи приложения, члены местного отделения партии «Единая Россия», приняли участие в историческом тесте «80 лет со Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады». Тест состоял из 30 вопросов, посвящённых героическим и трагическим страницам истории обороны города и прорыва блокады. Дипломы участникам тестирования вручил Глава городского самоуправления Калуги, секретарь местного отделения партия «Единая Россия» Юрий Моисеев.

- Это не просто возможность проверить свои исторические знания, но и ещё один повод вспомнить героизм и стойкость тех, кому пришлось пережить блокаду, отдать дань памяти нашим воинам, сломившим сопротивление врага и отбросившим фашистов от Ленинграда, – прокомментировал Юрий Моисеев.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 25.01.2024 09:14 0 191
Тэги: городская дума
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Малые населенные пункты Калужской области продолжат получать качественную мобильную связь
Новикомбанк предлагает одну из самых высоких ставок по юаневым вкладам
Праздничный Wink.ru: какие фильмы и сериалы больше всего смотрели на каникулах
Спортивная драма «Крецул» вышла в Wink.ru
ОПРОС
Как вы относитесь к тому, что в вузах началась военная подготовка студентов, в том числе и у женщин? 
Всего проголосовало: 319
Новости партнеров
Телекоммуникации в ОАЭ: Особенности и сложности в вопросах подключения
Как выбрать хороший рабочий ноутбук
Тонкости выбора провайдера интернета

© 2007-2024 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru