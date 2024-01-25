В Калуге прошел исторический тест «80 лет со Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады»

27 января исполняется 80 лет со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Это одно из самых трагических событий Великой Отечественной войны. В течение 872 дней город подвергался жестоким бомбардировкам и артиллерийским обстрелам, жители пережили страшный голод. В январе 1943 года наши войска прорвали фронт у Ладожского озера и пробили коридор к осаждённому городу. Но окончательно блокада была снята только 27 января 1944 года.

В преддверии Дня воинской славы России, в рамках проекта «Мобильное приложение «ВВЕРХ», активные пользователи приложения, члены местного отделения партии «Единая Россия», приняли участие в историческом тесте «80 лет со Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады». Тест состоял из 30 вопросов, посвящённых героическим и трагическим страницам истории обороны города и прорыва блокады. Дипломы участникам тестирования вручил Глава городского самоуправления Калуги, секретарь местного отделения партия «Единая Россия» Юрий Моисеев.

- Это не просто возможность проверить свои исторические знания, но и ещё один повод вспомнить героизм и стойкость тех, кому пришлось пережить блокаду, отдать дань памяти нашим воинам, сломившим сопротивление врага и отбросившим фашистов от Ленинграда, – прокомментировал Юрий Моисеев.