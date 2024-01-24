Окончательно добила эта зима: жители переулка Баррикад в Калуге просят почистить дорогу

В редакцию с криком о помощи обратилась наша читательница. Она рассказала о том, что с начала зимы переулок Баррикад в Калуге ни разу не чистили.

- Проехать и пройти невозможно! Улица тупиковая и абсолютно забытая городской Управой! Весной и осенью утопаем в грязи, которую со стройки тащат большегрузы, летом утопаем в пыли, - жалуется калужанка. - Окончательно добила эта зима, в прошлом году снегопады чередовались с оттепелями и такой колеи не было, а в этом году просто невыносимо, людям идущим по колее приходится выпрыгивать в метровые сугробы, что б пропустить едущие машины! Горуправа с прошлой пятницы занимается обещаниями и отписками.

В горуправе на обращения жильцов ответили, что улицы чистят «в порядке приоритета» и время может быть увеличено из-за погодных условий.

На следующее обращение жильцов чиновники уточнили, что при работе техники снег падает на тротуары, а на данном участке снег чистят вручную и из-за большой нагрузки сроки перенесли еще на несколько дней.

Жители улицы удивились такому ответу, так как на переулке нет тротуаров.

В среду, 24 января, власти пообещали почистить территорию в течение суток и извинились за ошибку в данных. Однако уточнили, что это произойдет в том случае, если погода вновь не внесет свои коррективы.

Мы будем следить за ситуацией.