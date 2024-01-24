Окончательно добила эта зима: жители переулка Баррикад в Калуге просят почистить дорогу

В редакцию с криком о помощи обратилась наша читательница. Она рассказала о том, что с начала зимы переулок Баррикад в Калуге ни разу не чистили.
- Проехать и пройти невозможно! Улица тупиковая и абсолютно забытая городской Управой! Весной и осенью утопаем в грязи, которую со стройки тащат большегрузы, летом утопаем в пыли, - жалуется калужанка. - Окончательно добила эта зима, в прошлом году снегопады чередовались с оттепелями и такой колеи не было, а в этом году просто невыносимо, людям идущим по колее приходится выпрыгивать в метровые сугробы, что б пропустить едущие машины! Горуправа с прошлой пятницы занимается обещаниями и отписками.
В горуправе на обращения жильцов ответили, что улицы чистят «в порядке приоритета» и время может быть увеличено из-за погодных условий.
На следующее обращение жильцов чиновники уточнили, что при работе техники снег падает на тротуары, а на данном участке снег чистят вручную и из-за большой нагрузки сроки перенесли еще на несколько дней.
Жители улицы удивились такому ответу, так как на переулке нет тротуаров.
В среду, 24 января, власти пообещали почистить территорию в течение суток и извинились за ошибку в данных. Однако уточнили, что это произойдет в том случае, если погода вновь не внесет свои коррективы.
Мы будем следить за ситуацией.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]
Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.