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Калужане больше пользовались интернетом на Камчатке, чем в мегаполисах

Опубликовано: 25.01.2024 09:30 0 192
Калужане больше пользовались интернетом на Камчатке, чем в мегаполисах

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Калужане чаще пользовались мобильным интернетом на природе, чем в мегаполисах

Фотографиями и видео с Камчатки калужане делились в интернете чаще, чем кадрами из городов-миллионников. Эксперты билайна проанализировали обезличенные данные. Так, в среднем турист из Калужской области за новогодние каникулы на Камчатке использовал более 11 Гб трафика. При этом в Москве, Казани или Екатеринбурге – меньше 1 Гб.

В новогодние праздники калужане больше тратили интернет на природе. Так, на Сахалине на одного абонента в среднем пришлось почти 9 Гб. В Шерегеше, знаменитом горнолыжными склонами, калужанин в среднем скачал 7 Гб.

Что касается городов-миллионников, то в Петербурге один гость из Калужской области в среднем потратил около 6 Гб, в Москве – 0.56 Гб, в Екатеринбурге 0.47, а в Казани – 0.15.

 В целом по России использование мобильного интернета билайна в праздники увеличилось почти на 12%, по сравнению с тем же периодом 2023. Голосовой трафик, напротив, сократился на 13%.

 Успешная и стабильная работа билайна в новогодние праздники – это результат длительной подготовки, которая началась задолго до Нового года. Это не только развитие сети в разных регионах России, но и ее адаптация под структуру новогоднего трафика. Во все праздничные дни оператор организовал круглосуточные дежурства специалистов по всей стране.

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Опубликовано: 25.01.2024 09:30 0 192
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