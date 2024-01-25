Калужане больше пользовались интернетом на Камчатке, чем в мегаполисах

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Калужане чаще пользовались мобильным интернетом на природе, чем в мегаполисах
Фотографиями и видео с Камчатки калужане делились в интернете чаще, чем кадрами из городов-миллионников. Эксперты билайна проанализировали обезличенные данные. Так, в среднем турист из Калужской области за новогодние каникулы на Камчатке использовал более 11 Гб трафика. При этом в Москве, Казани или Екатеринбурге – меньше 1 Гб.
В новогодние праздники калужане больше тратили интернет на природе. Так, на Сахалине на одного абонента в среднем пришлось почти 9 Гб. В Шерегеше, знаменитом горнолыжными склонами, калужанин в среднем скачал 7 Гб.
Что касается городов-миллионников, то в Петербурге один гость из Калужской области в среднем потратил около 6 Гб, в Москве – 0.56 Гб, в Екатеринбурге 0.47, а в Казани – 0.15.
В целом по России использование мобильного интернета билайна в праздники увеличилось почти на 12%, по сравнению с тем же периодом 2023. Голосовой трафик, напротив, сократился на 13%.
Успешная и стабильная работа билайна в новогодние праздники – это результат длительной подготовки, которая началась задолго до Нового года. Это не только развитие сети в разных регионах России, но и ее адаптация под структуру новогоднего трафика. Во все праздничные дни оператор организовал круглосуточные дежурства специалистов по всей стране.
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