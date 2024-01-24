68% россиян считают китайские автомобили качественными

Большинство российских автомобилистов высоко оценивают качество машин из Китая и уверены, что автопром этой страны переориентировался на Россию. Таковы результаты опроса ВТБ и «Открытие Авто».
Продающиеся в РФ китайские автомобили считают качественными 68% опрошенных. При этом 14% говорят, что не все характеристики авто хороши.
Также 63% россиян уверены, что китайский автопром переориентировался на Россию.
Из участников опроса 38% ответили, что выбор есть, но хотелось бы его расширить.
- Сегодня россияне действительно все чаще воспринимают китайские автомобили как достойный вариант для покупки, а две трети считают марки из КНР хорошей заменой ушедших брендов, - прокомментировала руководитель «Открытие Авто» Марина Дембицкая. - Эту тенденцию мы видим как по общему росту продаж китайских марок на российском авторынке, так и по росту их доли в кредитных выдачах банков. По итогам прошлого года более половины выдач в денежном эквиваленте пришлось на китайские автомобили. Чаще всего в кредит брали новые автомобили Haval, Сhery, Geely, Changan и Jetour.
- За прошедший год спрос россиян на автомобили из КНР увеличился в разы, - заявил вице-президент банка, начальник управления партнерских продаж авто Владимир Высоцкий. - По итогам 2023 года на китайские бренды ВТБ выдавал уже почти 6 из 10 кредитов на новые машины. Драйвером роста выступило не только фактически отсутствие альтернативного предложения на первичном рынке, но и органический рост интереса к таким машинам. Проще говоря, российские автолюбители стали лучше относиться к авто из Китая. Немаловажный фактор при выборе транспорта из КНР - развитые дилерские сети и доступные запасные части.
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