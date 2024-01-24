Бесплатное отечественное приложение поможет калужанам защититься от спама

Бороться со спам-звонками теперь можно с помощью бесплатного мобильного приложения. «Защитник» определит, кто звонит пользователю, даже если номера нет в телефонной книге. Приложение доступно для абонентов любых российских мобильных операторов. Анализ звонков выполняется на основе технологий Big Data МТС.

«Защитник» показывает пользователю и сохраняет в истории вызовов название компании, а также отмечает «пользу» звонка цветом: зеленым — надежные, желтым — вызовы, которые могут содержать спам, и красные, которые с большой долей вероятности являются нежелательными.

В будущем можно будет настроить блокировку нежелательных звонков, они будут автоматически перенаправляться на голосовой бот, после чего сервис пришлет полную расшифровку входящего.

- В прошлом году наши сервисы заблокировали более двух миллиардов нежелательных вызовов, а благодаря умному определителю номера без ответа остались 87% звонков коллекторов, 75% вызовов от организаций, проводящих опросы, и многие другие, - рассказала директор МТС в Калужской области Александра Хахинова.

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