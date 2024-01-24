Ущерб от слива нечистот в Яченское водохранилище оценили в 800 тысяч рублей

Ранее мы сообщали о том, что прокуратура организовала проверку после нашей публикации о сбросе отходов в Яченское водохранилище в Калуге.

В результате проверки выяснилось, что причиной загрязнения водоема фекалиями стала авария на канализационном коллекторе. Прорыв произошел на Яченском переулке в районе 24 дома, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства в среду, 24 января.

По нашим данным, водоканал привлекли к административной ответственности за порчу земли и нарушение правил охраны водных объектов.

- В целях устранения нарушений и недопущения их впредь в адрес руководства эксплуатирующей организации внесено представление, - уточнили в прокуратуре.

В данный момент слив нечистот прекратили. Ущерб оценили в 800 тысяч рублей.

Требование о возмещении ущерба направили руководителю организации.