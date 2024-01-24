Мы рады молодым специалистам

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ООО «ФУЯО Стекло Рус» объявляет о наборе новых сотрудников на производство.

Корпорация «ФУЯО» в Китае производит технические зеркала, а также автомобильные и плоские стёкла так называемый флоат. По поставкам этих товаров корпорация входит в мировой Топ‑3.

Предприятие «ФУЯО Стекло Рус», расположенное в Калужской области, выпускает широкую линейку стёкол для легковых и грузовых автомобилей.

Большой и дружный коллектив предприятия насчитывает порядка 600 человек. Средний возраст работников на производстве составляет 30–35 лет.

— Наша организация всегда рада молодым специалистам и открыта для них, — ​говорят в отделе кадров предприятия. — «ФУЯО Стекло Рус» приглашает на работу всех желающих, начиная с 18-летнего возраста. Трудоустройство строго официальное со всеми положенными соцвыплатами.

Что по зарплате

Заработок на производстве складывается из часовой ставки и премиальной части, у офисных работников — ​оклад. Также на предприятии существует система премирования.

График работы и соцпакет

График работы на производстве сменный: 3 смены по 8 часов. ООО «ФУЯО Стекло Рус» предоставляет своим работникам:

доставку до места работы по городу автобусами;

организует корпоративные мероприятия / team building, конкурсы;

при необходимости предоставляется жильё в общежитии. Так как предприятие имеет свой жилищный фонд, сотрудник корпорации может проживать как один, так и с семьей;

компенсацию питания. Также на территории предприятия работает столовая;

полное обеспечение СИЗами (средствами индивидуальной защиты);

подарки на праздники работникам и их детям;

экскурсии на завод для детей сотрудников.

ООО «ФУЯО Стекло Рус» приглашает на работу ОПЕРАТОРОВ НА ПРОИЗВОДСТВО.

Каких ещё специалистов ждут на предприятии

1. Инженеров-­технологов. Преимущественно готовы рассматривать выпускников Калужского филиала МГТУ им. Баумана, каждого молодого специалиста обучаем.

2. Техников-­ремонтников.

3. Сантехников, электриков.

Карьерный рост

Практически все бригадиры, начальники участков и цехов — ​это работники предприятия, которые когда-­то были на производстве обычными операторами. Даже президент корпорации ФУЯО, под руководством которого находится 16 заводов в Китае и по заводу в России, Германии и США, начинал свой путь именно с этой должности.

Политика корпорации проста: развивать молодых специалистов и помочь им раскрыть свой потенциал!

Отдел персонала: 8 (4842) 90–96–13.

Г. Калуга, 1-автомобильный проезд, 6.

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