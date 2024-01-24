Мы рады молодым специалистам

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ООО «ФУЯО Стекло Рус» объявляет о наборе новых сотрудников на производство.
Корпорация «ФУЯО» в Китае производит технические зеркала, а также автомобильные и плоские стёкла так называемый флоат. По поставкам этих товаров корпорация входит в мировой Топ‑3.
Предприятие «ФУЯО Стекло Рус», расположенное в Калужской области, выпускает широкую линейку стёкол для легковых и грузовых автомобилей.
Большой и дружный коллектив предприятия насчитывает порядка 600 человек. Средний возраст работников на производстве составляет 30–35 лет.
— Наша организация всегда рада молодым специалистам и открыта для них, — говорят в отделе кадров предприятия. — «ФУЯО Стекло Рус» приглашает на работу всех желающих, начиная с 18-летнего возраста. Трудоустройство строго официальное со всеми положенными соцвыплатами.
Что по зарплате
Заработок на производстве складывается из часовой ставки и премиальной части, у офисных работников — оклад. Также на предприятии существует система премирования.
График работы и соцпакет
График работы на производстве сменный: 3 смены по 8 часов. ООО «ФУЯО Стекло Рус» предоставляет своим работникам:
ООО «ФУЯО Стекло Рус» приглашает на работу ОПЕРАТОРОВ НА ПРОИЗВОДСТВО.
Каких ещё специалистов ждут на предприятии
1. Инженеров-технологов. Преимущественно готовы рассматривать выпускников Калужского филиала МГТУ им. Баумана, каждого молодого специалиста обучаем.
2. Техников-ремонтников.
3. Сантехников, электриков.
Карьерный рост
Практически все бригадиры, начальники участков и цехов — это работники предприятия, которые когда-то были на производстве обычными операторами. Даже президент корпорации ФУЯО, под руководством которого находится 16 заводов в Китае и по заводу в России, Германии и США, начинал свой путь именно с этой должности.
Политика корпорации проста: развивать молодых специалистов и помочь им раскрыть свой потенциал!
Отдел персонала: 8 (4842) 90–96–13.
Г. Калуга, 1-автомобильный проезд, 6.
Реклама. ООО "Фуяо Стекло Рус".
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