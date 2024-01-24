Стало известно, что больше всего подорожало в Калужской области за месяц

Калугастат опубликовал официальные данные по ценам в нашем регионе за декабрь.

Рекордсменом стали яйца – на 21,5%. Чай, кофе и какао подорожали на 6,6%, фрукты и овощи – на 6,2%, сыр – на 5,1%.

Есть продукты, которые подешевели: сахар – на 4,6%, безалкогольные напитки – на 0,6%.

В непродовольственных товарах больше всего прибавили в цене моющие и чистящие средства - на 7,9%, товары для садоводства – на 3,2%, мебель, стеклянная посуда – на 2%.

Среди услуг разгоняет инфляцию туризм. Зарубежные поездки за декабрь подорожали на 13,2%, экскурсионные услуги – на 7,5%.

В целом по Калужской области инфляция за 2023 год составила 8,1%.