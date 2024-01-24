В Калуге взбодрят не справившиеся с уборкой снега управляющие компании

В редакцию поступает множество жалоб на чистку снега как в областном центре, так и в районах.

Городской голова Калуги Дмитрий Денисов рассказал, что из Калуги вывезли 4680 кубометров снега, но это далеко не все.

В среду, 24 января, Денисов уточнил, что сроки у коммунальщиков ограничены, а работы еще много.

- К сожалению, не все управляющие компании справились. Дворы в плохом состоянии, особенно выезды, -отметил городской голова. - Заснеженные крыши домов могут быть опасны.

В ближайшее время также пообещали взбодрить управляшек, чтобы они обратили внимание на свои обязанности.

Для тех, кто страдает от плохой уборки снега во дворе дома, есть номер Госжилинспекции: 8-800-450-01-01.