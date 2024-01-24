Вакцина от кори опять закончилась в Калужской области

Жители Калуги вновь жалуются, что не могут сделать прививки от кори, краснухи и паротита своим детям.

Такая проблема наблюдалась почти весь прошлый год. В последние дни декабря Минздрав отчитался, что завезена партия из 2990 доз.

Однако сейчас препарат опять закончился.

- Следующую дату поставки определяет федеральный поставщик, поэтому, к сожалению, сроки пока неизвестны, - прокомментировали ситуацию в министерстве здравоохранения Калужской области.