Суд обязал построить тротуар в калужском селе

В Калужском областном суде решение районного суда о строительстве тротуара в селе Росва оставили без изменений. Его пытались обжаловать в местном управлении архитектуры, градостроительства и земельных отношений, проинформировали в пресс-службе судов общей юрисдикции во вторник, 23 января.

Дело по иску прокураты к ведомству рассмотрели в июне 2023 года в районном суде.

В ходе процесса установили, что на улице Пролетарской от улицы Мира до поселка Яглово нет тротуара, что нарушает закон и создает опасность для пешеходов. Люди вынуждены были идти по проезжей части.

Суд постановил, что тротуар должны построить в течении года. Апелляцию управления архитектуры отклонили, и в январе этого года решение вступило в законную силу.