Началась регистрация на XI Югорский лыжный марафон

Традиционный Югорский лыжный марафон пройдет уже 11-й раз в Ханты-Мансийске 6-7 апреля.

В этом году финишировать участники 50-километрового забега будут в городском парке «Долина ручьев». Регистрация на масштабное мероприятие, которое поддержит Группа ВТБ, уже открыта на сайте марафона.

Обе гонки перенесли на выходные дни для увеличения количества участников. В субботу, 6 апреля, пройти свободным стилем можно 5, 25 или 50 километров.

В воскресенье 7 апреля, спортсмены пробегут 25 и 50 километров классическим стилем.

Пробежать 5 километров может любой желающий. Регистрация ведется на сайте ugraloppet.ru. На дистанцию 25 км допускаются лыжники старше 15 лет, на 50 км – старше 19 лет, также оплатившие регистрационный сбор. До конца января действует льготная стоимость заявки.

- Ханты-Мансийск уже в 11-й раз станет лыжной столицей России, - прокомментировал единый бизнес-лидер банков ВТБ и «Открытие» в ХМАО-Югре Виталий Мосунов. - Уверен, что для многих любителей спорта Югорский марафон – добрая и обязательная традиция, яркое закрытие лыжного сезона. Поддержка такого прекрасного семейного спортивного праздника соответствует ценностям, принятым в группе ВТБ. В прошлом году марафон установил рекорд по количеству участников, надеюсь, что в этом году мы возьмем новую высоту.