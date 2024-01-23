Калуга Обнинск
Главная Новости Общество
История Калуги Статьи Медсправочник Новый год

В Калуге открылась выставка «Наш Афон. Монастырский фотоархив»

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 23.01.2024 09:45 0 265
В Калуге открылась выставка «Наш Афон. Монастырский фотоархив»

В экспозиции представлены работы греческого фотохудожника Костаса Асимиса, созданные за более чем 30 лет. Все они посвящены природе Святой Горы, афонским монастырям и их святыням, повседневной жизни монахов.

Особое место занимают  архивные  черно-белые фотографии середины XIX – начала XX веков из фондов Русского на Афоне Свято-Пантелеимонова монастыря. На выставке представлены и редкие снимки времен Первой Мировой войны, сделанные иеромонахом Василием (Кривошеиным) – будущим архиепископом Брюссельским, известным православным богословом, бывшим в то время представителем Русского Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне в Киноте. «Наш Афон» путешествует по городам России с 2009 года и проходит под патронажем Русской Православной церкви.

- Экспозиция очень красивая и гармоничная, оставляет яркие и глубокие впечатления, заставляет о многом задуматься. Искренне благодарю автора и организаторов выставки. Уверен, она вызовет большой интерес у калужан, каждый откроет здесь для себя что-то важное, интересное и нужное, – поделился впечатлениями Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.

Выставка продлится до 22 февраля.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 23.01.2024 09:45 0 265
Тэги: городская дума
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Праздничный Wink.ru: какие фильмы и сериалы больше всего смотрели на каникулах
Спортивная драма «Крецул» вышла в Wink.ru
Калужская сбытовая компания напоминает: не забудьте заплатить за свет!
Большая языковая модель «Ростелекома» очеловечит общение операторов контакт-центра с клиентами
ОПРОС
Как вы относитесь к тому, что в вузах началась военная подготовка студентов, в том числе и у женщин? 
Всего проголосовало: 319
Новости партнеров
Списание долгов через оформление банкротства пенсионерам в 2024 году
Как организовать похороны в Беларуси: пошаговая инструкция для родных и близких
Преимущества услуги по вывозу мусора

© 2007-2024 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru