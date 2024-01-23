В Калуге открылась выставка «Наш Афон. Монастырский фотоархив»

В экспозиции представлены работы греческого фотохудожника Костаса Асимиса, созданные за более чем 30 лет. Все они посвящены природе Святой Горы, афонским монастырям и их святыням, повседневной жизни монахов.

Особое место занимают архивные черно-белые фотографии середины XIX – начала XX веков из фондов Русского на Афоне Свято-Пантелеимонова монастыря. На выставке представлены и редкие снимки времен Первой Мировой войны, сделанные иеромонахом Василием (Кривошеиным) – будущим архиепископом Брюссельским, известным православным богословом, бывшим в то время представителем Русского Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне в Киноте. «Наш Афон» путешествует по городам России с 2009 года и проходит под патронажем Русской Православной церкви.

- Экспозиция очень красивая и гармоничная, оставляет яркие и глубокие впечатления, заставляет о многом задуматься. Искренне благодарю автора и организаторов выставки. Уверен, она вызовет большой интерес у калужан, каждый откроет здесь для себя что-то важное, интересное и нужное, – поделился впечатлениями Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.

Выставка продлится до 22 февраля.