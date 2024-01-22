Снег в Калуге почистили после жалобы в соцсетях

На выходных мы рассказывали о проблеме на улице Ленина в Калуге.

Часть двора у дома №53 не чистили от снега. Власти объясняли это тем, что трактор не может проехать из-за свисающих проводов.

В понедельник, 22 января, в городской управе нам сообщили, что работы наконец-то выполнены.