Калужская деревня осталась без школьного автобуса

Дети из деревни Бардино Юхновского района с прошлого четверга не могут попасть в школу. О проблеме 22 января рассказала местная жительница.

- Мне как многодетной маме не на чем их возить! – жалуется женщина. - А в настоящее время у меня пять школьников! Ещё и учителя пишут и спрашивают, почему дети не в школе. А действительно, почему?

- К сожалению, автобус, который подвозит детей из Бардино, в четверг вышел из строя, - ответили в министерстве образования и науки Калужской области. - В пятницу подвоза не было по всей области, а сегодня транспорт продолжают ремонтировать. Коллеги из отдела образования Юхновского района прогнозируют, что завтра автобус сможет выйти на маршрут. Коллеги предупредят педагогов о сложностях с подвозом учеников.