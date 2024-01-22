Калуга просит у Москвы 1,4 миллиарда рублей на реконструкцию одного из старейших в России кинотеатров

Здание кинотеатра «Центральный» в Калуге собираются реконструировать за 1,4 миллиарда рублей. Такую сумму власти региона просят выделить из федерального бюджета, сообщили 22 января в «Парламентской газете».

В «Центральном» хотят оборудовать малый кинозал на 99 мест, концертный зал на 376 зрителей и различные студии.

Вопрос о выделении денег рассмотрят на ближайшем пленарном заседании Совета Федерации.

Кинотеатр «Центральный» - один из старейших в России. Он был открыт в 1935 году. Последний масштабный ремонт проводился примерно 40 лет назад.