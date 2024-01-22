Юрий Моисеев поблагодарил молодых активистов

На своей странице в социальной сети Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев рассказал о помощи, которую оказывает региональное отделение «Молодой Гвардии Единой России» участникам СВО, их семьям и жителям Донбасса:

- В прошлом году участники регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» активно помогали семьям военнослужащих, привозили вещи, лекарства, в которых нуждались люди. В ходе гуманитарных миссий они оказывали помощь населению в Мариуполе, Первомайске, Херсоне, Луганске, Горском, Сватово, Лисичанске и Северодонецке. Также был создан отряд студентов-медиков из КГУ им. Циолковского, которые трудились в одном из госпиталей ЛНР. В ноябре 2023 года, за помощью обратился военнослужащий – участник СВО. Боец вернулся с фронта с ранением, поэтому не мог в одиночку подготовить дом к холодам. Активисты «Молодой Гвардии» помогли ему и продолжают регулярно навещать солдата, оказывая всевозможную поддержку. Благодарю всех молодогвардейцев за неравнодушное отношение и участие в этом важном деле!