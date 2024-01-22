В Калужской области незаконно захватили берег пруда

В деревне Болобоново Дзержинского района предприниматель незаконно использовал берег пруда на притоке реки Изверь. О результатах проверки 22 января сообщили в прокуратуре Калужской области.

Там разместили постройку, которая использовалась для агротуризма. Необходимых документов на землю у бизнесмена не нашлось. Здание он должен снести.

- Также в ходе проверки установлен факт нахождения в собственности земельного участка, включающего часть акватории водного объекта общего пользования и его береговой полосы, - пояснили в прокуратуре.

В суд подали иск для проведения межевания участка.