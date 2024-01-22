В России 60% автовладельцев выступают за поддержку параллельного импорта

Автолюбители нашей страны выступают за продление параллельного импорта зарубежных авто. Люди хотят иметь больший выбор на рынке, говорится в результатах исследования, проведенного «Открытием Авто» и ВТБ.



С понятием «параллельный импорт» знакомо больше 70% автомобилистов. За его поддержку выступили 60% респондентов. Наивысшая поддержка наблюдается в Южном федеральном округе - 69%.

За ужесточение процедуры ввоза импортных авто высказались 8% опрошенных.

39% респондентов хотели бы наладить и расширить по параллельному импорту прежде всего поставки японских автомобилей. 28% предпочитают европейские машины, 24% - корейские, 4% - американские.

Их тех, кто высказался против поддержки параллельного импорта 42% посоветовали развивать отечественный автопром.

В опросе поучаствовало почти 1500 человек, владеющих авто или планирующих покупку в ближайший год.