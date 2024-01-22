Калуга Обнинск
Главная Новости Общество
История Калуги Статьи Медсправочник Новый год

Владельцы бизнес-карт ВТБ могут пополнять расчетные счета в банкоматах Почта Банка

Опубликовано: 22.01.2024 11:58 0 216
Владельцы бизнес-карт ВТБ могут пополнять расчетные счета в банкоматах Почта Банка

erid: LdtCK6brD

Клиенты среднего и малого бизнеса ВТБ – владельцы бизнес-карт получили возможность пополнять расчетный счет в сети банкоматов Почта Банка. Общее число доступных клиентам ВТБ устройств с функцией самоинкассации увеличилось на треть и превысило 18 тысяч.

Ранее клиенты СМБ могли пополнять расчетный счет с бизнес-карт в сети банкоматов ВТБ, которая насчитывает более 13,7 устройств по всей России. Теперь им доступен парк еще из 4,5 тысяч банкоматов Почта Банка, в том числе в некоторых населенных пунктах, где терминалы ВТБ отсутствуют или находятся далеко от офиса клиента.

«Ежемесячно по каждой третьей бизнес-карте, выпущенной ВТБ, вносят наличные в нашей банкоматной сети. Совместно с Почта Банком мы расширяем для клиентов среднего и малого бизнеса возможности по работе с устройствами самообслуживания. Им будет проще найти банкомат в шаговой доступности от своего офиса, чтобы пополнять расчетный счет в любое удобное время», − прокомментировала Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития – старший вице-президент.

Стоимость внесения наличных в банкоматах Почта Банка аналогична применяемой в устройствах ВТБ, в том числе бесплатна в рамках включенных лимитов на трех пакетах услуг РКО. В случае, если лимита на бесплатное внесение наличных недостаточно, можно дополнительно подключить опцию «Касса плюс» и увеличить его на 500 тыс. рублей в месяц. Чтобы пользоваться сервисом самоинкассации предпринимателям нужно открыть расчетный счет в ВТБ, выпустить бизнес-карту и настроить сервис в интернет-банке.

Справочно

Пополнение расчетного счета через банкоматы АО «Почта Банк» доступно клиентам – владельцам Универсальной бизнес-карты с открытым расчетным счетом ВТБ. С перечнем банкоматов ВТБ (ПАО) можно ознакомиться на официальном сайте https://www.vtb.ru в разделе «Отделения и банкоматы», с перечнем банкоматов АО «Почта Банк» - на сайте www.pochtabank.ru в разделе «Отделения и банкоматы». Размер ставки тарифа за внесение наличных в банкоматах АО «Почта Банк» равен ставке тарифа за внесение в банкоматах Банка ВТБ (ПАО) и составляет: 0,30% от суммы, мин. 150 рублей РФ – без пакета услуг; от 0 до 1% от суммы, мин. 150 рублей РФ – при наличии у клиента действующего пакета услуг.

 

Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама

 

Опубликовано: 22.01.2024 11:58 0 216
Тэги: реkлама
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Владимир Гутенев выступил на Дне машиностроения на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ
Новикомбанк поддержал одаренных детей Воронежской области
Новикомбанк начал выдавать льготную ипотеку работникам ОПК по программе «Дальневосточная ипотека»
Новикомбанк заключил договоры на 27 млрд рублей в рамках кластерной инвестиционной платформы
ОПРОС
Как вы относитесь к тому, что в вузах началась военная подготовка студентов, в том числе и у женщин? 
Всего проголосовало: 319
Новости партнеров
Преимущества услуги по вывозу мусора
ХПВХ: свойства материала
Как собрать недорогой игровой компьютер

© 2007-2024 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru