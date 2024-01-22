Владельцы бизнес-карт ВТБ могут пополнять расчетные счета в банкоматах Почта Банка

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Клиенты среднего и малого бизнеса ВТБ – владельцы бизнес-карт получили возможность пополнять расчетный счет в сети банкоматов Почта Банка. Общее число доступных клиентам ВТБ устройств с функцией самоинкассации увеличилось на треть и превысило 18 тысяч.
Ранее клиенты СМБ могли пополнять расчетный счет с бизнес-карт в сети банкоматов ВТБ, которая насчитывает более 13,7 устройств по всей России. Теперь им доступен парк еще из 4,5 тысяч банкоматов Почта Банка, в том числе в некоторых населенных пунктах, где терминалы ВТБ отсутствуют или находятся далеко от офиса клиента.
«Ежемесячно по каждой третьей бизнес-карте, выпущенной ВТБ, вносят наличные в нашей банкоматной сети. Совместно с Почта Банком мы расширяем для клиентов среднего и малого бизнеса возможности по работе с устройствами самообслуживания. Им будет проще найти банкомат в шаговой доступности от своего офиса, чтобы пополнять расчетный счет в любое удобное время», − прокомментировала Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития – старший вице-президент.
Стоимость внесения наличных в банкоматах Почта Банка аналогична применяемой в устройствах ВТБ, в том числе бесплатна в рамках включенных лимитов на трех пакетах услуг РКО. В случае, если лимита на бесплатное внесение наличных недостаточно, можно дополнительно подключить опцию «Касса плюс» и увеличить его на 500 тыс. рублей в месяц. Чтобы пользоваться сервисом самоинкассации предпринимателям нужно открыть расчетный счет в ВТБ, выпустить бизнес-карту и настроить сервис в интернет-банке.
Справочно
Пополнение расчетного счета через банкоматы АО «Почта Банк» доступно клиентам – владельцам Универсальной бизнес-карты с открытым расчетным счетом ВТБ. С перечнем банкоматов ВТБ (ПАО) можно ознакомиться на официальном сайте https://www.vtb.ru в разделе «Отделения и банкоматы», с перечнем банкоматов АО «Почта Банк» - на сайте www.pochtabank.ru в разделе «Отделения и банкоматы». Размер ставки тарифа за внесение наличных в банкоматах АО «Почта Банк» равен ставке тарифа за внесение в банкоматах Банка ВТБ (ПАО) и составляет: 0,30% от суммы, мин. 150 рублей РФ – без пакета услуг; от 0 до 1% от суммы, мин. 150 рублей РФ – при наличии у клиента действующего пакета услуг.
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