Министр поручил перевести пациентов из калужской больницы, где окна закрыли матрасами

Министр здравоохранения Калужской области Константин Пахоменко прокомментировал ситуацию в инфекционной больнице на Грабцевском шоссе, где окна пришлось закрыть матрасами из-за холода.

Речь идет о третьем корпусе, который построили 20 лет назад.

- Недовольство обосновано, так как из окон дует. Это старый корпус, построенный в двухтысячных годах с технологическими нарушениями, - заявил Пахоменко. - Дал поручение ограничить госпитализацию в данный корпус и, при возможности, полностью перенести отделение во вновь построенный в 2022 году новый корпус.