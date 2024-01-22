Дети стали чаще болеть в Калужской области

За неделю, с 15 по 21 января в регионе подтвердили 7770 случаев ОРВИ. Это на 19,2% меньше, чем за предыдущий период, сообщили в Роспотребнадзоре.

Но пороговые значения остаются превышенными на 43%.

При общем снижении дети от 7 до 14 лет наоборот стали чаще болеть. За неделю рост на 25%.

Выявлен также 51 случай гриппа.

В больницы попали 17 калужан с ОРВИ.