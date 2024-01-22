В 10 школах Калужской области детей перевели на дистанционное обучение

Из-за высокого уровня заболеваемости на прошлой неделе дети в 10 школах региона учились из дома. Такую статистику 22 января опубликовал региональный Роспотребнадзор.

В Калуге на карантине шесть классов в трех школах.

В Боровском районе на дистанте четыре класса в деревне Кривское, в Людиновском, Хвастовичском и Козельском районах – по два класса, в Дзержинском районе – начальная школа в совхозе Чкаловский.