Три калужанина выиграли по миллиону рублей в лотерею

По одному жителю Калуги, Боровска и Малоярославца стали богаче на миллион рублей 1 января.

Деньги они выиграли в одной из российских лотерей, сообщили нам организаторы розыгрыша.

Билеты были куплены на почте и в сетевом магазине.

Всего по стране миллионерами в первый день года стали 453 человека.