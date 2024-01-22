В Калуге состоялось заседание комиссии по присвоению муниципальных почётных званий

В работе общественной комиссии участвовали Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, первый зампредседателя Гордумы Александр Иванов, депутаты Гордумы, руководители подразделений Горуправы, представители профсоюзов, общественных и ветеранских организаций.
Члены комиссии обсудили вопросы, связанные присвоением званий «Почётный гражданин города Калуги» и «Заслуженный работник города Калуги», занесением в Книгу Почёта и на Доску Почёта «Дела и люди».
Юрий Моисеев предложил расширить спектр кандидатур для занесения на Доску Почёта и присвоения звания «Заслуженный работник город Калуги».
- Помимо представителей сфер образования, здравоохранения, культуры и спорта, работников калужских предприятий и представителей бизнес-сообщества, в этом году необходимо отметить заслуги сотрудников военных комиссариатов, пунктов отбора на военную службу, а также волонтёров, оказывающих помощь участникам специальной военной операции, – подчеркнул Глава городского самоуправления.
Члены комиссии поддержали предложение.
Александр Иванов, в свою очередь, сообщил о планах по учреждению в Калуге муниципального почётного знака «Совесть. Вера. Отечество». Награждать им планируется членов патриотических, волонтёрских и общественных организаций, оказывающих помощь участникам СВО.
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