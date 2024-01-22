Калужская область заняла 33 место в рейтинге преступности

В нашем регионе на каждые 10 тысяч жителей в 2023 году пришлось 124 преступления. Из них 39 – это тяжкие и особо тяжкие. Такие результаты исследования в понедельник, 22 января, опубликовало агентство «РИА Новости».

По уровню преступности Калужская область на 33 месте в России.

По сравнению с 2022 годом, количество преступлений в регионе уменьшилось на 9,3%.

Схожие с калужскими показатели в Липецкой, Воронежской и Ленинградской областях.

Больше всего преступлений в Коми (213 на 10 тысяч жителей), Карелии (210) и на Алтае (209).

Самая низкая преступность в Чечне (14 на 10 тысяч жителей), Ингушетии (40), Дагестане (43).

У соседей Калужской области следующие показатели: Московская область (81 на 10 тысяч жителей, 7 место), Москва (102, 11 место), Тульская область (108, 14 место), Орловская область (113, 18 место), Брянская область (122, 28 место), Смоленская область (170, 63 место).