Калужанин в восторге от байкальского льда

Художественный руководитель калужского театра кукол Алексей Алешко решил новогодние праздники встретить на льду самого большого озера в мире.

Посиделкам за столом под наряженной ёлкой и телевизором, худрук калужского театра кукол предпочел бескрайние просторы Байкала.

Своими впечатлениями он поделился в воскресенье, 21 января. Действительно, Байкал – сакральное место.

- Когда идешь пешком по льду, возникает иллюзия, что под ногами тончайшее хрупкое стекло, рассказывает Алексей Алешко. - Эти необычные переживания на грани экстрима, ведь лёд «дышит», многие сравнивают это дыхание" с пением китов.

Вообще зимний Байкал — это настоящее чудо природы, представляющее собой живописные виды самого прозрачного в мире льда.

Здесь, сквозь замерзшую поверхность озера можно в мельчайших подробностях увидеть дно и этим зрелищем можно любоваться бесконечно.

На Байкале поражает не только прозрачность льда. Любые произведения природы из замерзшей воды - торосы, наплески и ледяные гроты, - так же привлекают внимание и завораживают.

А кто из вас встретил Новый год на природе?