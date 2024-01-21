Калужанин в восторге от байкальского льда

Художественный руководитель калужского театра кукол Алексей Алешко решил новогодние праздники встретить на льду самого большого озера в мире.
Посиделкам за столом под наряженной ёлкой и телевизором, худрук калужского театра кукол предпочел бескрайние просторы Байкала.
Своими впечатлениями он поделился в воскресенье, 21 января. Действительно, Байкал – сакральное место.
- Когда идешь пешком по льду, возникает иллюзия, что под ногами тончайшее хрупкое стекло, рассказывает Алексей Алешко. - Эти необычные переживания на грани экстрима, ведь лёд «дышит», многие сравнивают это дыхание" с пением китов.
Вообще зимний Байкал — это настоящее чудо природы, представляющее собой живописные виды самого прозрачного в мире льда.
Здесь, сквозь замерзшую поверхность озера можно в мельчайших подробностях увидеть дно и этим зрелищем можно любоваться бесконечно.
На Байкале поражает не только прозрачность льда. Любые произведения природы из замерзшей воды - торосы, наплески и ледяные гроты, - так же привлекают внимание и завораживают.
А кто из вас встретил Новый год на природе?
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