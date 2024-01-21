Калуга в новогодние праздники приняла почти 100 тысяч гостей

Всего же за прошедший 2023 год посетило более миллиона туристов. Рост туристического потока по сравнению с 2022 годом составил 18%.

Результаты работы по повышению привлекательности областного центра сообщил в воскресенье, 21 января городской голова Калуги.

По-прежнему главный магнит туристов – музей истории космонавтики и Калужский объединенный музей-заповедник.

Ярмарку на Театральной посетило около 32 тысяч человек, а посмотреть на космические аппараты у здания городской думы пришло лишь 13 тысяч гостей.