Восточные сладости от компании King Food признаны «Продуктом года»

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Кондитерские изделия бренда Hayali, которые выпускаются на фабрике King Food в Калужской области, завоевали сразу три медали в престижном дегустационном конкурсе «Продукт года–2023». Представители компании рассказали «Комсомолке», по каким критериям эксперты оценивали конкурсантов и какие позиции King Food были признаны самыми-самыми.

Конкурс «Продукт года» ежегодно проходит в рамках крупнейшей в России международной выставки WorldFood Moscow. Его цель — проанализировать и выявить лучшие по качеству продукты питания и сырье для их производства, представленные на российском рынке. Побеждают только те позиции, которые по показателям качества превосходят аналоги и производятся с использованием инновационных технологий. В состав экспертных комиссий вошли специалисты пищевых и перерабатывающих предприятий, отраслевых институтов и союзов, органов управления. Рассматривались такие критерии, как органолептические, физико-химические, микробиологические показатели, упаковка и маркировка.

Компания King Food представила на суд жюри восточные сладости, которые выпускаются на собственной фабрике в Калужской области под маркой Hayali. В результате продукт «Пишмание с фисташкой» получил золотую медаль в номинации «Кондитерские изделия», две серебряные медали были присуждены за «Лукум гранатовый с барбарисом» и «Лукум-палочки с фисташкой и ароматом ванили». Такая победа особенно ценна, учитывая, что King Food — молодая компания, которая работает на российском рынке с 2021 года. Всего за два года предприятию удалось войти в число крупнейших производителей восточных сладостей в России.

Фабрика King Food специализируется на выпуске популярных турецких кондитерских изделий — различных ­видов рахат-лукума и пишмание. Есть в ассортименте и оригинальный мармелад, вкусовая палитра которого постоянно расширяется.

— Уже с момента основания компании мы поставили своей целью дать потребителям по-настоящему ­аутентичный продукт, созданный с соблюдением многовековых традиций Востока. Сладости производятся по рецептам, которые в Турции бережно передают из поколения в поколение. При этом фабрика King Food успешно объединяет опыт восточных мастеров с передовыми технологиями, механизированный труд и ручную работу, — отмечают в компании.

Сегодня на предприятии трудится около ста человек, и для небольшого Боровского района это одно из градообразующих производств. Ежедневно здесь выпускается 9500 тонн продукции и более 50 видов восточных сладостей под брендами Hayali и «Восточная фантазия» (еще одна марка, принадлежащая King Food). В новых цехах, где используется современное оборудование, работают признанные специалисты своего дела с соответствующим образованием и навыками. Случайных людей здесь нет, ведь изготовление восточных сладостей, особенно таких как пишмание, — процесс достаточно трудоемкий, требует приложения рук и творческого подхода. Например, пишмание готовится на основе трех простых ингредиентов: муки, масла и сахарного сиропа, но по своему внешнему виду этот десерт должен напоминать клубок из тончайших нитей. Изготовить такое кондитерское изделие без должного опыта невозможно — даже при наличии автоматизации производства. Неудивительно, что именно «Пишмание» от компании King Food завоевало золотую медаль в престижном конкурсе «Продукт ­года–2023», и это лакомство точно стоит попробовать!

Что касается лукума Hayali, получившего две серебряные медали, то он тоже изготавливается на фабрике King Food исключительно вручную и требует большого мастерства. «Кусочки счастья» (так иногда называют рахат-лукум на Востоке) похожи на тягучие желейные конфеты. Лукумную массу готовят на основе кукурузного крахмала, воды и сахарного сиропа, а затем в нее добавляют ягодные и фруктовые соки, мед, орехи и… лепестки роз! После этого созревшую и сдобренную массу выливают в деревянные ящики, где раскатывают в пласт определенной толщины. Коллекция Hayali от компании King Food поражает многообразием вкусов — каждый найдет для себя вариант по душе: с фундуком, фисташками, лимоном, с барбарисом, гранатом и даже с зеленым чаем. При этом в составе всей продукции используются только натуральные ингредиенты, без применения искусственных консервантов, красителей и ГМО.

Также на фабрике King Food заботятся о том, чтобы каждый продукт был упакован с любовью и смотрелся на праздничном столе ярким сувениром. Поэтому сладости Hayali и «Восточная фантазия» в оригинальной упаковке идеально подходят в качестве презентов на Новый год или 8 Марта, а также для корпоративных подарочных наборов. Продукция компании King Food представлена на популярных маркетплейсах, ее можно увидеть на полках таких магазинов, как «Перекресток», «Фикс Прайс», «ВкусВилл», «Магнит», «Бахетле», «Твой дом», «Гиперглобус», «Йола», «Щелкунчик» и «Верный». Доставка в супермаркеты осуществляется в кратчайшие сроки с собственного склада, поэтому покупатели могут быть уверены в свежести товара.

— Мы планируем расширять свое присутствие на российском рынке кондитерских ­изделий и с этой целью уже ­ведем переговоры о поставках нашей продукции в другие сетевые магазины. Нам бы хотелось, чтобы восточные лакомства стали частью особенных событий в жизни человека — от знаменательных праздников до простых встреч с друзьями, — рассказали в компании King Food.

ООО «КИНГ-ФУД». Реклама.