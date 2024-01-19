Рождаемость в Калужской области снизилась за 2023 год

В пятницу региональный загс опубликовал итоговые данные за прошлый год.

В нашей области за год родились 8279 детей, что на 3% меньше, чем год назад. Девочек было 4290, а мальчиков – 3989.

В 88 семьях на свет появились двойни.

Средний возраст калужской мамы составил 30 лет, а папы – 33 года.