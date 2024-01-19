В Калуге опровергли информацию о розыске банды преступников

В пятницу, 19 января, по соцсетям калужан начала распространяться ориентировка на троих мужчин, которых якобы подозревают в тяжком преступлении.

Однако в правительстве Калужской области опровергли эти данные. Они оказались фальшивыми.

- По информации УМВД, все подобные распространяемые сообщения являются ложными, - заявили в правительстве. - Мы призываем доверять только официальным источникам и не распространять непроверенную информацию.