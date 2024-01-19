Огурцы больше всего подорожали в калужских магазинах за неделю

За последнюю неделю в Калужской области зафиксирован рост цен на некоторые продукты, сообщили 19 января в правительстве.

Огурцы подорожали на 5,81%, рыбные консервы – на 2,1%, сметана – на 1,07%.

При этом морковка подешевела на 2,3%, курица – на 0,87%, гречка – на 0,82%.