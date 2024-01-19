Торговые сети начали оснащаться pos-терминалами с возможностью оплаты по СБП через NFC

В России совершенствуется оплата с использованием новых технологий. К примеру, ВТБ одним из первых запустил проект по использованию в магазинах нового эквайрингового оборудования – POS-терминалов PAX D230. Они могут принимать оплату через Систему быстрых платежей с помощью NFC.
Через СБП могут оплатить все пользователи со смартфонами на iOS и Android, которые поддерживают NFС. Достаточно поднести устройство к терминалу и подтвердить платеж касанием экрана или с помощью биометрии.
- Мы продолжаем расширять область применения бесконтактных платежей с помощью NFC, как наиболее удобного способа оплачивать товары и услуги – одним прикосновением смартфона, - рассказал руководитель департамента транзакционного бизнеса – старший вице-президент банка Александр Боциев. - На этот раз мы внедряем на наших POS-терминалах возможность приёма платежей по СБП через NFC и уже начали установку терминалов нового типа в торговых точках наших клиентов и далее планируем заменять ими устаревшие устройства по мере необходимости.
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