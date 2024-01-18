Назначен новый руководитель калужского управления Следственного комитета

Марк Харламов назначен руководителем управления Следственного комитета России по Калужской области. Соответствующий указ подписал президент России.

С декабря 2022 Харламов был заместителем руководителя.

Он закончил Томский государственный университет по специальности «Юриспруденция». Начинал службу с должности следователя районной прокуратуры. В 2007 году перешел на службу в Следственный комитет, в том числе руководил отделом по расследованию особо важных дел областного аппарата. С 2019 по 2022 годы работал заместителем руководителя следственного управления СК России по Ярославской области.