Рынок розничного кредитования России за 2023 год вырос на 58%

Объем розничного кредитования за минувший год увеличился в полтора раза – до 16 триллионов рублей. Хотя в последнем квартале, по оценкам ВТБ, выдачи кредитов сократились на 14,5%.
Больше половины продаж пришлось на ипотеку.
ВТБ за год выдал розничных кредитов на 2,7 триллиона рублей, превысив показатели предыдущего года в полтора раза. Клиенты банка оформили 348 тысяч ипотечных кредитов на 1,5 триллиона. Этот результат стал для банка рекордным за всю историю работы. При этом на льготные кредиты пришлось 57% ипотек.
На автомобили выдано 178 тысяч кредитов на 229 миллиардов рублей. Показатели 2022 года превышены в четыре раза. Банк пять месяцев подряд становился лидером по объему выдач автокредитов. В декабре доля на рынке составляла 21%.
Также выдано больше триллиона рублей наличными. Рост такого кредитования составил 36,5%.
- В целом весь 2023 год розничные клиенты демонстрировали стабильный спрос по всем направлениям кредитного бизнеса, - рассказал заместитель президента-председателя правления банка Георгий Горшков. - Наиболее существенно выросла выдача ипотеки, на которую пришлось больше половины выдач. Однако в четвертом квартале на фоне ужесточения регулирования розничного кредитования со стороны Банка России, роста ключевой ставки, ожидаемо произошло охлаждение рынка. По нашей оценке, в нынешнем году спрос клиентов из сегмента кредитования сместится в сторону сбережений и повседневных транзакций.
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