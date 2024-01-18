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Калужане могут оформить предзаказ на новый Samsung Galaxy S24 в МТС

Опубликовано: 18.01.2024 13:04 0 419
Калужане могут оформить предзаказ на новый Samsung Galaxy S24 в МТС

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Цифровая экосистема МТС сразу после глобальной конференции Samsung Galaxy Unpacked 2024 первой в России презентовала все новые смартфоны линейки Samsung Galaxy S24. Новинки уже доступны для предзаказа в интернет-магазине МТС. 
 
В Galaxy S24 корейский бренд впервые использовал искусственный интеллект для смартфонов. В частности, в новых моделях реализована технология «Обвести и найти» (Сircle to Search): чтобы найти информацию в интернете, не нужно вводить текстовый запрос в поисковую строку, достаточно обвести нужный предмет на экране смартфона во время просмотра социальных сетей или мультимедийного контента. 
 
В интернет-магазине МТС стартовал предзаказ на Samsung Galaxy S24, который продлится до 13 февраля включительно. Каждый покупатель, оформивший предзаказ, получит в подарок беспроводные наушники Samsung Buds 2 Pro.
 
Фото предоставлено ПАО "МТС".
 
Реклама ПАО "МТС".

Опубликовано: 18.01.2024 13:04 0 419
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